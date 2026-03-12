Ica: incautan más de 170 kilos de explosivos enviados ilegalmente como encomienda

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en un operativo realizado en el distrito de Subtanjalla, región Ica, incautó 173 kilos de explosivos que eran transportados ilegalmente.

Se identificó que el cargamento, que era enviado como encomienda, no tenía las guías de tránsito exigidas, documentos obligatorios para el traslado legal de explosivos, lo que evidenciaba una movilización irregular de este material altamente peligroso.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Las autoridades incautaron 1200 unidades de Carmex, que contenían mecha de seguridad, detonador y conector, así como 1216 unidades de Emulnor, explosivos tipo emulsión encartuchada. En total, el cargamento sumaba 173 kilos de explosivos.

La Sucamec advirtió que el envío no solo carecía de los documentos necesarios, sino que era movilizado en un vehículo que no estaba acondicionado para el traslado seguro de explosivos, lo que incrementaba significativamente el riesgo para los ciudadanos.