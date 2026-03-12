Declaran estado de emergencia en varias regiones por peligro inminente ante intensas lluvias

El Ejecutivo declaró hoy, mediante Decreto Supremo N° 034-2026-PCM, el estado de emergencia en diversos distritos de 10 regiones del país, debido al peligro inminente por las intensas lluvias proyectadas para los próximos meses.

La declaratoria de emergencia calificada en el nivel 4, tendrá una vigencia de 60 días y se aplicará en localidades de las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín.

Según la norma, la decisión se sustenta en informes de diversas entidades, que advierten riesgo climático para el periodo marzo-mayo de 2026, que amenazan la vida, la salud, la agricultura y la ganadería en las zonas expuestas.

MAGNITUD DEL EVENTO

Asimismo, se subraya que la capacidad de respuesta operativa y financiera de estos 10 gobiernos regionales es "insuficiente" para hacer frente a la magnitud del evento, lo que hace obligatoria la intervención del Gobierno Nacional.

Durante los próximos dos meses, las autoridades regionales y locales deberán ejecutar medidas de reducción del riesgo, las que contarán con el seguimiento del Indeci y la intervención de hasta 10 ministerios, entre ellos Salud, Defensa, Vivienda y Transportes.

El decreto Supremo precisa que la ejecución de todas las obras y acciones logísticas para mitigar los efectos de las lluvias se financiará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.