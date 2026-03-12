La Libertad: extorsionadores piden cupos a docentes para dejarlos transitar y llegar a sus escuelas

Según denunció el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en La Libertad, Sergio Pinedo, extorsionadores estarían amenazando a docentes que laboran en distintas provincias de la región.

Indicó que los delincuentes solicitarían el pago de cupos para permitir que los profesores lleguen sin contratiempos ni problemas, a las instituciones educativas en donde deben trabajar a partir del 16 de marzo, día que inicia el año escolar.

AMENAZAS DE MUERTE

“Ya ha habido amenazas en Ascope y Gran Chimú para que los docentes paguen cupos para que puedan transitar y llegar a sus instituciones educativas sin peligro, sin que los asaltantes, luego, les estén haciendo llegar mensajes a su WhatsApp con amenazas de muerte”, dijo a RPP.

Pinedo Esquivel señaló que el año pasado también se registró esta situación. Incluso, recordó que delincuentes balearon, en mayo de 2025, una combi que trasladaba a maestros a Julcán, producto de ello la docente Eloísa C., terminó herida.