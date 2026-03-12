Un muerto y tres heridos graves deja colapso de puente en Áncash: lluvias debilitaron estructura

Según primeras informaciones, un mujer fallecida y tres personas gravemente heridas dejó el colapso del puente Sahuay, ocurrido anoche en la carretera que conecta Pativilca (Lima) con Huaraz, en la región Áncash.

Testigos relataron que la camioneta de placa CRY-511, donde viajaban las víctimas impactó violentamente contra la estructura del puente, que segundos antes había colapsado. El vehículo quedó destrozado.

Al lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional, bomberos y representantes de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias para el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Huaraz.

EVALUAR DAÑOS

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash, dijo que el colapso fue por las intensas lluvias. La estructura, ubicada sobre el riachuelo Shacsha —afluente del río Santa—, cedió tras el aumento del caudal.

La emergencia ha provocado la suspensión total del tránsito vehicular, funcionarios de Provías Nacional se desplazaron al lugar para evaluar los daños y coordinar acciones que permitan restablecer la transitabilidad.