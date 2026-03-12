Midis inicia pagos en zonas distantes de 16 regiones del país a los usuarios de Pensión 65

En 16 regiones del país, se instalarán desde hoy, 224 puntos de pago para que los usuarios del programa Pensión 65, que viven en las zonas más distantes, cobren su subvención bimestral de S/350 correspondiente al padrón de enero-febrero, según dispuso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

El sector, encabezado por la ministra Lily Vásquez Dávila, informó que, desplegará una nueva campaña de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), más conocidos como “carritos y avioncitos pagadores”, para entregar el soporte económico en medio de la emergencia climatológica.

Así, un total de 51 323 adultos mayores serán parte de esta modalidad de cobro, que permite llevar la subvención a los puntos más alejados, como centros poblados y anexos.

Las regiones que tienen más puntos de ETV son Puno (47) y Apurímac (47). La lista continúa con Arequipa (19), Loreto (17), Amazonas (15), Piura (15), La Libertad (14), Cajamarca (12), Cusco (12), Huánuco (9), Ayacucho (7), Moquegua (3), Áncash (3), Lima (2), Junín (1) y Lambayeque (1).

Cronograma de pago

El programa social del Midis informó que los “carritos y avioncitos pagadores” llegarán a 11 centros poblados y anexos. El primero operará a las 8:00 a. m. en Arancay, provincia Huamalies, departamento de Huánuco. Mientras que el último se realizará en el distrito de Usicayos, provincia de Carabaya (Puno), el 24 de abril.

Para revisar el cronograma completo, pueden ingresar al siguiente enlace: https://bit.ly/4bcc3Uw.