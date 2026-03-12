Piura: instalan radar de última generación para alertar sobre lluvias y emergencias

Esta herramienta tecnológica permitirá mejorar el monitoreo de lluvias y fortalecer la prevención de desastres naturales en la región.

La ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, supervisó la implementación de un radar meteorológico en la región Piura, una herramienta tecnológica que permitirá mejorar el monitoreo de lluvias y fortalecer la prevención de desastres naturales.

La inspección se realizó junto a especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad encargada del seguimiento de las condiciones climáticas en el país. Este radar constituye el componente principal del Sistema de Alerta Temprana para las cuencas de los ríos Río Piura y Río Chira, zonas que con frecuencia se ven afectadas por intensas precipitaciones y posibles inundaciones.

MONITOREO EN TIEMPO REAL

Según informó el Ministerio del Ambiente, el equipo permitirá monitorear en tiempo real la intensidad y desplazamiento de las lluvias en un radio de hasta 250 kilómetros, así como identificar áreas con mayor acumulación de precipitaciones y vigilar el movimiento de sistemas convectivos que podrían generar lluvias extremas.

“Se trata de un paso importante para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país. Invertir en monitoreo climático y en sistemas de alerta temprana permite mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, proteger la vida de las personas y reducir los impactos económicos y sociales que generan los desastres”, señaló la titular del Ministerio del Ambiente del Perú.

La información generada por el radar permitirá emitir avisos meteorológicos con mayor anticipación y precisión geográfica, lo que facilitará que las autoridades activen protocolos de emergencia de forma oportuna para proteger a la población y la infraestructura.

Las autoridades destacaron que la implementación de esta tecnología contribuirá a reforzar la seguridad hídrica en las cuencas de los ríos Piura y Chira, consideradas zonas históricamente vulnerables a avenidas extraordinarias y desbordes, especialmente durante eventos climáticos como el Fenómeno El Niño.