Camioneta se despista y cae a abismo en Huancavelica: accidente deja un muerto y ocho heridos

El despiste y caída de una camioneta a un abismo de unos 150 metros dejó un fallecido y ocho heridos, varios de ellos graves. El accidente se registró en la carretera Pampas–Churcampa, distrito de Chinchihuasi, región Huancavelica.

Según testigos, el conductor de la unidad perdió el control al tomar una curva, aparentemente por la excesiva velocidad, y terminó precipitándose al vacío. El chofer Basilio Q. H. (53) murió en el acto debido a la fuerza del impacto.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Trascendió que en el vehículo viajaban integrantes de una misma familia que iban del distrito de El Carmen a la ciudad de Huancayo. Pobladores inmediatamente auxiliaron a los heridos y los llevaron a un centro de salud cercano.

De los ocho heridos, cuatro son menores de edad, quienes presentan lesiones de consideración, por lo que en las próximas horas serán trasladados a un nosocomio de la ciudad de Huancavelica para que reciban atención especializada.