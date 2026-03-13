Puno: al menos 20 sujetos fuertemente armados asaltaron una planta minera en La Rinconada

Según información preliminar, cerca de 20 delincuentes fuertemente armados irrumpieron la madrugada de ayer en una planta de trapiche en el sector de Antahuila, en el centro poblado de La Rinconada, en la región Puno.

Durante el asalto se produjo una intensa balacera con el personal de seguridad de la planta. Horas después, se reportó el hallazgo del cadáver de un hombre, de unos 30 años, en una calle, el cuerpo tenía varios impactos de bala.

La víctima vestía ropa de minero color oscuro sin cintas reflectivas, zapatos negros y no llevaba ninguna prenda en la cabeza. Cerca del cuerpo se halló un chullo tipo pasamontañas. Sería uno de los asaltantes.

FEROZ ENFRENTAMIENTO

Además de la víctima mortal, una persona resultó gravemente herida durante el asalto. Sería un agente de seguridad de la planta de trapiche y fue evacuado de emergencia a la ciudad de Juliaca para recibir atención médica.

En el lugar del ataque se hallaron varios casquillos de bala y manchas de sangre en diferentes puntos de la calle, lo que hace presumir que alguno de los ladrones resultó herido. Se desconoce el monto de lo robado.