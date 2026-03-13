Decomisan más de 680 kilos de cocaína en Satipo: también incautaron armas y municiones

Un operativo conjunto entre la Fiscalía y el grupo especial “Los Sinchis” de Mazamari, permitió la incautación de 638,300 kilos de cocaína. La intervención se realizó el 11 de marzo, en el sector Nueva Jerusalén, distrito de Pangoa en Satipo, región Junín.

Los presuntos narcotraficantes se desplazaban en una moderna camioneta, venían de Atalaya y eran guiados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Estos cumplían el papel de “liebres”, alertaban sobre posibles controles policiales.

INTENSA BALACERA

Al percatarse de la presencia de los agentes, intentaron fugar realizaron disparos, lo que provocó una intensa balacera que duró una hora. Se detuvo a Denilson Hinostroza (22) y Jhoel Velarde (26), también hubo un fallecido. Dos sujetos lograron escapar.

Se les decomisó, además de clorhidrato de cocaína, que estaba distribuida en paquetes de un kilo tipo ladrillo de color amarillo, una moderna camioneta, una motocicleta, cuatro celulares, tres pistolas, municiones y una cacerina para fusil AKM.