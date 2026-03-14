Áncash: inician instalación de puente Bailey para restablecer tránsito en vía Huaraz-Callejón de Huaylas

En el distrito de Cátac, provincia de Recuay, región Áncash, se inició la instalación de un puente Bailey para restablecer el tránsito en la vía que conecta la ciudad de Huaraz con el Callejón de Huaylas. El puente Collota colapsó el 11 de marzo.

En paralelo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene realizando trabajos de rehabilitación de una vía antigua que será habilitada como ruta alterna temporal mientras concluyen las labores de instalación del puente Bailey.

El puente Collota colapsó luego de que uno de sus pilotes cediera debido a la erosión provocada por el incremento del caudal del río, tras las intensas lluvias de las últimas semanas que se vienen registrando en toda la región Áncash.

CONTINUAR SU TRAYECTO

Desde entonces, el tránsito está interrumpido, lo que ha obligado a decenas de viajeros, pese al peligro, a cruzar el río a pie para continuar su trayecto hacia distintos puntos del Callejón de Huaylas y otras provincias del interior de la región.

La instalación del puente temporal permitirá restablecer el tránsito en un plazo aproximado de siete días, una vez concluidos los trabajos de armado de la estructura y la habilitación de los accesos en ambos extremos de la carretera.