Declaran estado de emergencia en Pisco: medida que durará 60 días es para reforzar la seguridad

Mediante Decreto Supremo N.° 038-2026-PCM, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en la provincia de Pisco, región Ica, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad frente al incremento de la criminalidad.

Durante este periodo, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, que participarán en operativos conjuntos para reforzar la vigilancia y el patrullaje en zonas consideradas críticas.

AUTORIZACIÓN PREVIA

Como parte de la declaratoria de emergencia, se restringen o suspenden algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la libertad y seguridad personales.

El decreto también establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas o eventos de carácter masivo deberán tener autorización previa. Las que no sean masivas no necesitarán permiso. Entre otras restricciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante el estado de emergencia, las fuerzas integradas realizarán operativos de control territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva. Las acciones incluirán patrullaje permanente y aleatorio, en puntos estratégicos.

Asimismo, las autoridades ejecutarán constantes intervenciones destinadas al decomiso de armas, municiones y explosivos ilegales, además de otras acciones orientadas a prevenir delitos y reducir la violencia en la provincia de Pisco.