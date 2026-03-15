Restablecen distribución de GNV en Lima y Callao tras superar contingencia en ducto

El Gobierno informó que se reinició la distribución progresiva de gas natural vehicular (GNV) en Lima y Callao luego de que se superara la contingencia registrada en un ducto de transporte. Con ello, se restablece el abastecimiento para el sector transporte, especialmente para miles de taxistas, así como para cerca de 900 pequeñas industrias.

El presidente José María Balcázar precisó que el incidente ocurrido en el punto KP 43, en Cusco, fue completamente atendido y que los ductos de transporte de gas natural y líquidos ya se encuentran reparados y plenamente operativos.

El mandatario explicó que desde las 6:00 de la mañana del viernes se reinició el transporte integral de gas. Además, destacó que el trabajo coordinado entre el Gobierno y el sector privado permitió adelantar el cronograma inicialmente previsto para la recuperación del servicio.

Por su parte, la jefa del Gabinete Ministerial, Denisse Miralles, indicó que desde el mediodía del viernes comenzó la distribución progresiva de GNV para vehículos livianos como taxis, cústeres y mototaxis, lo que permitirá normalizar el suministro para miles de conductores en Lima y Callao.

Asimismo, se informó que el servicio también se restablecerá progresivamente para el sector industrial. Es así que tras culminar la habilitación del suministro para las industrias y empresas generadoras eléctricas, se recuperará completamente la distribución de gas natural para todos los usuarios.