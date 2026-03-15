Senamhi advierte que otoño e invierno serán más cálidos de lo normal en Perú

Las estaciones más frías del año podrían presentar condiciones inusuales en el Perú. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú señaló que el otoño y el invierno de 2026 podrían registrar temperaturas superiores a las habituales en varias regiones del país.

En el caso de Lima, los meses de otoño normalmente presentan temperaturas promedio entre 23 °C y 24 °C. Sin embargo, las proyecciones indican que este año el termómetro podría alcanzar hasta los 26 °C debido a cambios en las condiciones climáticas.

Los especialistas explican que este escenario estaría relacionado con la presencia del Fenómeno El Niño, que actualmente se encuentra en una fase inicial considerada débil. No obstante, los análisis señalan que su intensidad podría aumentar con el paso de los meses.

De acuerdo con el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, existe la posibilidad de que este evento alcance una categoría moderada antes de julio. Esto podría generar lluvias más frecuentes y temperaturas más elevadas, especialmente en zonas cercanas a la costa.