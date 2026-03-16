Napoleón Becerra: hermano de fallecido candidato presidencial pide investigar causas del accidente

En declaraciones a RPP, Walter Becerra pidió se investigue el accidente que le costó la vida a su hermano, el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Napoleón Becerra, cuando se dirigía por carretera de Huancavelica a Ayacucho, en esta última ciudad iba a cumplir actividades proselitistas.

"Días antes, mi hermano Napoleón me había comentado que había tenido conocimiento de que querían atentar contra su vida; no nos dijo quién. Nosotros sospechamos que esto es un atentado. Napoleón siempre comentaba que había vehículos merodeando el lugar por donde él se trasladaba, pero nosotros pensábamos que era parte natural de la campaña política", expresó.

TRES HERIDOS

Dijo también que el cadáver de su hermano llegará este lunes al Grupo Aéreo N° 8, alrededor de las 7 de la mañana, inmediatamente será llevado al local de la Fenutssa (Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud), donde recibirá un homenaje de parte de sus militantes para luego ser llevado a su natal Cajamarca, donde será sepultado.

Becerra García murió luego que la camioneta en la viajaba, por causas que se desconocen, se despistó cayendo a una cuneta y chocando después contra un cerro, a la altura del kilómetro 183 de la vía Libertadores, cuando se dirigía a la región Ayacucho. Tres personas que lo acompañaban resultaron heridas.