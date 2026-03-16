INEI inicia recolección de datos en Chimbote: hogares serán clave para mejorar la calidad de vida

Los datos que recolecta la encuesta están referidos al saneamiento urbano y rural; identidad; electrificación; servicios registrales; salud entre otros más.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) viene ejecutando, a nivel nacional, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), con el objetivo de recoger información de los hogares que permitan el diseño y orientación de políticas públicas que sirvan de apoyo para mejorar las condiciones de vida de la población.

Los datos que recolecta la encuesta están referidos al saneamiento urbano y rural; identidad; electrificación; servicios registrales; salud, identidad; seguridad ciudadana, servicios de telecomunicación; protección al consumidor; acceso de las familias a las viviendas; sistema de transporte terrestre; y atención de emergencias por desastres, entre otros.

Supervisión del trabajo de campo en Chimbote

Para supervisar el normal desarrollo de esta investigación, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, llegó a la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, donde ya se recolecta información estadística sobre los programas presupuestales antes mencionados.

“Estamos hoy en Chimbote para sumarnos a la importante labor de nuestro personal técnico en la recolección de información que permitan generar indicadores para evaluar los diferentes Programas Presupuestales, en temas de gran interés para la población, trabajo que se realiza con rigor técnico, representatividad estadística y comparabilidad en el tiempo, a nivel nacional”, comentó.

Se realiza de manera continua desde el 2010

La máxima autoridad del INEI recordó que la ENAPRES se realiza de manera continua desde el año 2010, va de enero a diciembre y permite conocer más sobre el acceso a servicios básicos (electricidad, agua y desagüe), telecomunicación y conocimiento de prevención de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas (dengue, araña casera, rabia canina).

La encuesta se realiza con una muestra de 59 968 viviendas a nivel nacional. En el departamento de Áncash se visitarán 1696 viviendas, ubicadas en áreas urbanas y rurales, seleccionadas de forma aleatoria, de las cuales 656 viviendas corresponden a la ciudad de Chimbote, que serán visitadas a lo largo del 2026.

Personal técnico debidamente identificado

Todo el personal del INEI que realiza el trabajo de campo está plenamente identificado con chaleco, gorra, fotocheck y una carta de presentación con código QR que permite verificar su identidad a través de la página web https://m.inei.gob.pe/identificar_encuestadores/.

La ENAPRES es una herramienta clave para comprender la realidad nacional y generar información que contribuye a la evaluación de políticas públicas, un claro ejemplo de que el INEI produce información estadística permanente y confiable, más allá de la realización de censos.