Juliaca: intervienen policías por exigir pagos para permitir paso de camiones con contrabando

Malos agentes policiales fueron detenidos en un megaoperativo realizado en la ciudad de Juliaca, región Puno, por supuestamente exigir pagos para permitir el paso de camiones con mercadería de contrabando.

Según el fiscal Arturo Zirena, dichos efectivos cobraban hasta 300 soles en la frontera con Bolivia a los camioneros para que sigan su camino a Juliaca. La organización criminal policial era denominada 'Los Cumpas del Sur'”.

DETENIDOS

“Esta organización criminal, lastimosamente, está compuesta [por] efectivos de la Policía Nacional, vinculados muy seriamente a personas que se dedican al contrabando”, señaló el representante del Ministerio Público.

Durante el megaoperativo, también se allanaron locales comerciales en Juliaca, donde se incautó mercancía de contrabando y se detuvo a varios civiles. Las investigaciones de la Fiscalía sobre la banda policial continúan.