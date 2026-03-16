Abastecimiento de GLP tardará semanas en normalizarse pese a reparación del ducto de Camisea

El abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el país podría tardar varias semanas en estabilizarse, a pesar de que el ducto del gas de Camisea ya fue reparado. Así lo informó la Sociedad Peruana de Gas Licuado, que explicó que la normalización del sistema no será inmediata.

El gremio energético detalló que, aunque el flujo del líquido de gas natural se viene restableciendo de forma gradual, aún se requiere tiempo para recuperar los inventarios de GLP y reordenar toda la cadena logística de distribución a nivel nacional.

Durante los 14 días en que se interrumpió la producción nacional, que cubre cerca del 70% del mercado interno, el sistema energético tuvo que operar utilizando reservas almacenadas y recurriendo a importaciones extraordinarias para evitar un desabastecimiento mayor.

En ese contexto, la entidad indicó que el proceso de reposición de inventarios y la estabilización del suministro tomarán algunas semanas, por lo que el mercado aún podría enfrentar variaciones en la disponibilidad del combustible mientras se recupera completamente el sistema.