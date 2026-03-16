Más de 6 millones de estudiantes regresaron a clases por inicio del año escolar 2026

Más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de Perú regresaron la mañana de este lunes 16 de marzo a las aulas por el inicio del Año Escolar 2026, informó el ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera.

El titular del sector precisó que un total de 53 631 locales educativos de Educación Básica Regular reabrieron sus puertas para recibir a aproximadamente 6 225 000 escolares en todo el país, marcando el retorno a las actividades académicas tras el periodo de vacaciones.

Para garantizar condiciones adecuadas en los centros educativos, el Ministerio de Educación (Minedu) destinó cerca de S/295 millones al mantenimiento preventivo de los colegios. Estos trabajos se realizaron durante los meses de enero y febrero con el objetivo de preparar la infraestructura antes del inicio de clases.

Además, el sector Educación coordinó con autoridades regionales y locales la atención de instituciones educativas que resultaron afectadas por lluvias intensas, inundaciones, huaycos y deslizamientos registrados en diversas regiones del país en las últimas semanas.