Iquitos: padres de familia se encadenan y otros se entierran exigiendo reconstrucción de colegio

Preocupados padres de familia del colegio N.º 60110 de Quistococha bloquearon el kilómetro 5 de la carretera Iquitos–Nauta para exigir la reconstrucción de su institución educativa.

Señalan que la escuela debe ser refaccionada en su totalidad pues se encuentra muy deteriorada por el paso de los años, lo que representa un verdadero peligro para los escolares.

MESA DE DIÁLOGO

Como medida de fuerza, algunos progenitores adoptaron medidas radicales, se enterraron parcialmente y otros se encadenaron exigiendo que sus demandas sean atendidas.

Piden una mesa de diálogo con el gobernador René Chávez para concretar el compromiso formal que garantice el inicio de la obra, pues los menores deben estudiar en un lugar seguro.