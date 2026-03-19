Cusco: Refuerzan seguridad en Machu Picchu por presunta invasión

Uno de los accesos a la entrada de uno de los sitios arqueológicos más visitados del Perú volvió a estar bajo vigilancia, luego de que se registraran presuntas alteraciones causadas por ciudadanos de la zona.

Se registraron reportes que afirmaban que un grupo de personas intentaba ocupar un terreno ubicado dentro del polígono de protección del santuario de Machu Picchu. Ante ello, agentes de la Policía iniciaron las diligencias correspondientes.

Esta situación ha causado molestia e indignación debido a la falta de conciencia de estos ciudadanos, quienes habrían generado daños en áreas que deberían ser protegidas, ya que forman parte del patrimonio cultural del Perú.

INVADIERON ZONA RESTRINGIDA

Rosendo Baca, gerente Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía, indicó que ya no sería la primera vez que ocurren estos acontecimientos. “El viernes 13 del presente mes ha habido otra irrupción en otro terreno, este ubicado en la margen derecha de la carretera Hiram Bingham, en la cual alrededor de 200 personas habrían ocupado un espacio y habrían hecho una especie de cerco de artillería”.

Esta acción generó alerta en las autoridades ante la presunta comisión del delito de usurpación. “Aún están en el lugar; en la noche está un pequeño grupo; en las mañanas y mediodía aparece una buena cantidad”. Indicó coronel de la policía.

IMAGEN DE MACHU PICCHU SE VERÍA AFECTADA

Rosendo Baca afirmó que priorizará la recuperación del espacio, pero advirtió que esta situación podría afectar la imagen de Machu Picchu. “Si respetamos el marco legal que existe en el país y ejercemos funciones desde la policía, desde el gobierno local, vamos a hacer una hoja de ruta que garantice que estos terrenos vuelvan al espacio donde estaban”.