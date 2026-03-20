Desarticulan banda ‘Los Tecnológicos del Mantaro’: tres policías figuran entre los detenidos

Tras un paciente seguimiento, fue desarticulada en la ciudad de Huancayo la red criminal ‘Los Tecnológicos del Mantaro’, dedicada a comprar celulares robados y al fraude bancario. La banda operaba desde hace 5 años y contaba con apoyo de policías.

Según se conoció, la organización criminal adquiría equipos móviles robados, solo horas antes, para desbloquearlos y luego retirar el dinero y realizar transferencias bancarias, dejando sin fondos a las víctimas. La cabecilla fue identificada como Flor Curasma.

MANIPULAR LOS EQUIPOS

Trascendió que la pareja esta mujer, Cristian Rojas, desde la cárcel enseñaba a otros miembros de la banda a desbloquear y manipular los equipos. Supuestamente malos policías los alertaban sobre los operativos, tres suboficiales fueron detenidos.

Se les incautó unos dos mil celulares reportados como robados, máquinas de flasheo, laptops y carcasas. Además, se decomisaron 25 mil soles en efectivo en poder de la madre de la cabecilla, dinero cuya procedencia no pudo ser justificada.