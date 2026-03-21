Junín: al menos dos muertos y 10 heridos, varios de ellos graves, deja caída de ómnibus al río Mantaro

Tragedia en la región Junín. El ómnibus que trasladaba a los integrantes de la banda musical Show Selección Huanri se despistó y cayó al río Mantaro, dejando dos muertos y más de 10 heridos, varios de ellos se encuentran graves.

El accidente se registró esta mañana en el kilómetro 44 de la Carretera Central, en el sector de Curicaca, distrito del Rosario, jurisdicción de Pachacayo, en la provincia de Jauja. Se investigan las causas del mortal despiste.

CORTAMONTE

El grupo musical se dirigía al distrito de Apata para cumplir con dos presentaciones artísticas, en una festividad de cortamonte y un cumpleaños. Algunos ocupantes, cinco, lograron salir por las ventanas y llegaron hasta a la orilla.

Los bomberos desplegaron, por más de cuatro horas, un intenso operativo de rescate, utilizando sogas y arneses, para auxiliar a los sobrevivientes atrapados, trasladándolos de emergencia hacia el hospital de Jauja, informa Exitosa.