CNP solicita priorizar proyecto de ley para incorporar nutricionistas en escuelas

La propuesta busca contribuir a la prevención de problemas de salud como la anemia, el sobrepeso y la obesidad en la población escolar.

El Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP) exhortó al Congreso de la República a priorizar el Proyecto de Ley N.º 13689-2025, que plantea la incorporación de profesionales en nutrición en las instituciones educativas del país.

La decana nacional del CNP, Rosa Elena Cruz Maldonado, pidió al presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo, dar trámite a esta iniciativa que permanece en su despacho desde enero del presente año. Según indicó, la propuesta busca contribuir a la prevención de problemas de salud como la anemia, el sobrepeso y la obesidad en la población escolar.

Asimismo, señaló que la intervención de nutricionistas desde edades tempranas permitiría reducir riesgos de enfermedades a largo plazo, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias y algunos tipos de cáncer asociados a una alimentación inadecuada.

BENEFICIARIOS

La representante del gremio sostuvo que la aprobación de esta medida beneficiaría tanto a los estudiantes como a los padres de familia, al promover hábitos saludables en el entorno educativo. En ese contexto, Cruz Maldonado sostuvo una reunión con la congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani y representantes de distintos consejos regionales de nutricionistas, con el fin de reiterar la necesidad de priorizar el proyecto de ley.

Finalmente, la decana expresó su expectativa de que la Comisión de Educación impulse el dictamen correspondiente para concretar la propuesta en beneficio de la población escolar.