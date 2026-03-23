Al menos ocho muertos y tres heridos deja choque de miniván y camión en la Vía Arequipa–Puno

Según primeras informaciones, al menos 8 personas fallecieron esta mañana en un accidente de tránsito en la vía Arequipa-Puno, a la altura del kilómetro 178. Un miniván y un camión impactaron frontalmente.

Todos los fallecidos viajaban en el minivan, que venía de la localidad de Challhuahuacho, Apurímac, la colisión se registró a la altura del distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma, en Arequipa.

FIERROS RETORCIDOS

Debido al fuerte impacto ambos vehículos quedaron destrozados. El miniván se dirigía a la ciudad de Arequipa, testigos refieren que dicha unidad circulaba a excesiva velocidad lo que habría ocasionado el choque.

Al menos cuatro cuerpos salieron expulsados del vehículo por el impacto y terminaron en la vía, otros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del miniván, los bomberos trabajaron arduamente para liberarlos.