¡Indignante! Mujer da a luz en la calle por falta de atención médica

Un indignante hecho se registró en el distrito de San Luis en la provincia de Áncash, donde una madre de familia tuvo que dar a luz en plena vía pública debido a la falta de atención en un centro de salud.

El lamentable hecho quedó registrado en un video, en el que se observa a la mujer que responde al nombre de Eva Yolanda Nieto (31) en pleno trabajo de parto a las afueras del centro médico, el cual se encontraba cerrado, negándole la atención.

CENTRO DE SALUD SE ENCONTRABA CERRADO

El parto se registró alrededor de las seis de la mañana. Según informó el Director Regional de Salud de Ancash, Ricardo Natividad, el centro de salud iniciaba sus operaciones una hora después, lo que habría impedido que la mujer reciba atención oportuna. “Los centros de salud también tienen horarios de atención; eso hay que comprender, la población tiene que entender; este centro suele abrir a las siete de la mañana y cierra a las siete de la noche”, indicó.

Asimismo, el parto se habría adelantado varias horas de lo previsto, lo que impidió que la mujer pudiera llegar al hospital donde inicialmente iba a atenderse. “Se han registrado todos los antecedentes de esta gestación; ella se ha comprometido en horas de la madrugada, la obstetra quien ha acompañado en todo momento con una movilidad para tratar de dejarla en Huari, que es un hospital, pero, sin embargo, el parto se precipitó en San Luis”, agregó.

FUE TRASLADADA DE EMERGENCIA

Tras el parto, la mujer presentó complicaciones, por lo cual fue trasladada de emergencia al hospital de Huari. “Me sentí muy mal cuando me pasó; ahí deben de haber autoridades o guardias para que apoyen en emergencia”, manifestó.

Por otro lado, el Director Regional de Salud busca una recategorización que le permita al centro de salud atender estas emergencias. “Nos permitiría atender las 24 horas, con los profesionales básicos como lo son enfermeras, obstetras, médicos y técnicos de enfermería, que podrían estar distribuidos 24 horas y podría llegar a atender una emergencia”, concluyó.