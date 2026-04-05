Madre denuncia posible cambio de bebé tras prueba de ADN en Cajamarca

Según relató, decidió realizar el examen tras la insistencia del padre de la menor, quien dudaba de su paternidad. La prueba se llevó a cabo el 11 de diciembre en el Juzgado de Paz Letrado y los resultados, entregados en enero, indicaron que ni ella ni el supuesto padre tendrían relación con la niña.

El resultado generó gran preocupación en la madre, quien teme que su hija haya sido cambiada al momento del nacimiento en el Centro de Salud Pachacútec. “No sé qué habría pasado, si me han cambiado a mi hijita”, expresó afectada.

Ante esta situación, la joven acudió a las rondas urbanas de Cajamarca para denunciar el caso, mientras que las autoridades de salud iniciaron una investigación interna para descartar un posible intercambio de recién nacidos.

Por su parte, especialistas señalan que el caso deberá ser llevado al Ministerio Público para determinar responsabilidades y confirmar, mediante pruebas validadas, qué ocurrió realmente tras el nacimiento de la menor.