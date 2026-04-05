La Libertad: ataque a balazos contra auto deja un hombre muerto y una mujer herida de gravedad

Un hombre que conducía su auto murió y la mujer que lo acompañada quedó herida de gravedad, tras ser atacados a balazos por dos desconocido, el suceso se registró en el distrito La Esperanza de Trujillo, región La Libertad.

El ataque se produjo en la cuadra tres de la calle Heredia, cuando unos delincuentes a bordo de un vehículo interceptaron el automóvil. Dos criminales descendieron rápidamente de la unidad y dispararon contra sus víctimas.

GUARDARON SILENCIO

El hombre fallecido fue identificado como Alcides L., quien fue evacuado inmediatamente al hospital de EsSalud del distrito de La Esperanza, a donde llegó sin vida producto de heridas de bala a la altura del abdomen y del brazo.

Mientras tanto, Diane A., quien fue herida de bala en la parte derecha del abdomen, fue trasladada al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, hasta donde llegaron sus familiares quienes prefirieron guardar silencio sobre el tema.