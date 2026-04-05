Científicos descubren nueva especie de rana marsupial en Amazonía peruana

Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, en colaboración con la Florida International University y la Universidad de Sevilla, anunció este miércoles el descubrimiento de una nueva especie de anfibio en la Amazonía peruana. La rana marsupial Gastrotheca mittaliiti fue descrita formalmente en la revista científica Zootaxa de Nueva Zelanda, marcando un hito en la herpetología peruana.

El ejemplar, que mide entre 2,7 y 3,3 centímetros, presenta características únicas: su piel es de color verde encendido con textura rugosa y posee una bolsa dorsal donde las hembras transportan y protegen a sus crías durante el desarrollo. Esta adaptación reproductiva, típica del género Gastrotheca, representa una estrategia evolutiva fascinante que ahora se suma al inventario biológico del Perú.

El hallazgo se produjo en la región de Huancabamba, un ecosistema montañoso ubicado en la frontera con Ecuador que los científicos identificaron como "punto clave de la riqueza de especies" para este género de anfibios. Manuel Oliva, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, destacó que "es una evidencia más de la enorme riqueza natural que tenemos. Si se sigue investigando, hay muchas especies aún esperando ser descubiertas".

Sin embargo, la investigación también revela datos alarmantes: la nueva especie habita en una zona de alto riesgo ambiental. Su frágil hábitat enfrenta las consecuencias del cambio climático y los incendios forestales provocados por actividades agrícolas en la región. Los científicos subrayaron la urgencia de implementar medidas de conservación para proteger tanto a esta especie como a su ecosistema, cuyo número de ejemplares en estado silvestre aún se desconoce.

Este descubrimiento refuerza la posición del Perú como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta y destaca la importancia de la investigación científica colaborativa. La descripción detallada de Gastrotheca mittaliiti no solo enriquece el conocimiento taxonómico, sino que también proporciona información crucial para diseñar estrategias de protección de los frágiles ecosistemas amazónicos frente a las crecientes amenazas antropogénicas y climáticas.