¡En la mira! ‘El Cocinero’ sería clave en ola de secuestros en La Libertad

Tras ser capturado por su presunta participación en diversos actos criminales, entre ellos el secuestro de un empresario conocido como “Muki”, el sujeto identificado como Armando Roberto Barros Cruz alias “Cocinero” fue puesto en libertad por orden del Poder Judicial.

Para la Policía, este individuo es considerado un delincuente activo de la organización criminal “Los Pulpos Nueva Generación”, la cual estaría vinculada a los recientes secuestros registrados en las regiones de La Libertad y Cajamarca.

PUESTO EN LIBERTAD

A pesar de existir una orden para su detención, el Poder Judicial decidió ponerlo en libertad, haciendo que el trabajo de la policía para su captura sea en vano. “Para eso la policía le informa, pero parece que, sin embargo, no hubo un caso ante este perfil de este delincuente, una persona de la que se le había dicho a las autoridades que había participado de otros secuestros por esclarecer”, indicó el General Franco Moreno Panta.

Asimismo, durante la intervención se encontraron celulares con mensajes donde él indicaba que era el autor principal de diversos crímenes. “En el teléfono se le encontraron textos importantes donde decía que era el autor directo de un asesinato e inclusive no se sabe qué autoridad le habría cobrado 6 mil soles para su liberación”, agregó.