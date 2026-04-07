Pisco: un muerto y 14 heridos de consideración deja choque de camión con ómnibus turístico

Alrededor de las 06:00 de esta mañana, un bus turístico colisionó con un camión en el kilómetro 227 de la Panamericana Sur, distrito de San Clemente, provincia de Pisco. El accidente dejó un muerto y 14 heridos de consideración.

Las primeras diligencias apuntan a que el conductor de un ómnibus, que llevaba trabajadores al fundo Banguar, perdió el control del vehículo, por motivos que se investigan, hasta terminar 25 metros al margen de la pista.

ATENCIÓN MÉDICA

Debido al despiste, el bus terminó colisionando violentamente contra un camión y luego se volcó en medio de la vía separadora de la carretera Panamericana Sur. La identidad de la persona fallecida se mantiene en estricta reserva.

Las 14 personas que resultaron heridas fueron trasladadas al hospital San Juan de Dios de Pisco para recibir atención médica. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente, informa Exitosa.