Tacna: en amplio operativo policía incauta dos camiones con contrabando procedente de Bolivia

La Policía Nacional incautó dos camiones con mercadería ilegal procedente de Bolivia. La intervención se realizó en la avenida Jorge Basadre. El camión conducido por Bladimir Romero (29), remolcaba un vehículo en cuyo asiento estaba Guido Huanca (28).

Las unidades transportaban en total 160 sacos de azúcar, 140 sacos de maíz y otros. Al solicitarles la documentación de los productos, los sujetos dijeron no tenerla, por lo que fueron trasladados hasta la sede de la Policía Fiscal en el distrito Gregorio Albarracín.

REQUISITORIA

Los vehículos también trasladaban 20 cajas de aceite vegetal, 14 cajas de galletas, seis cajas de ambientadores, cuatro cajas de lavavajillas, tres cajas de jabón, una caja de pasta dental, una caja de cereal, 25 bolsas con gelatinas, entre otros productos.

Al ingresarse los datos de los dos intervenidos al sistema de la Policía Nacional se descubrió que Bladimir Romero tenía una requisitoria por el presunto delito de violencia familiar. Ambos sujetos estarían inmersos en el delito aduanero de contrabando.