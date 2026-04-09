Elecciones 2026: FFAA moviliza efectivos a regiones para que resguarden locales de votación

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas comenzó a movilizar, con destino a distintas regiones del país, a decenas de militares que reforzarán la seguridad de los locales de votación durante los comicios generales de este domingo 12 de abril.

Trascendió que un total de 10 920 efectivos, entre oficiales, técnicos, suboficiales y personal del servicio militar voluntario, serán movilizados vía terrestre a las regiones de San Martín, Huánuco, Lima e Ica. Brindará seguridad a 3 034 centros de votación.

PROVINCIAS Y DISTRITOS

Los militares enviados a las regiones San Martín y Huánuco, irán a las provincias y distritos de ambos departamentos para cumplir con la labor encomendada. Ellos partieron anoche del Fuerte Hoyos Rubio, ubicado en el distrito del Rímac en Lima

Se conoció que el personal enviado a estas dos regiones es solo de refuerzo, para garantizar la seguridad y orden durante la jornada electoral, en vista que las Fuerzas Armadas (FFAA) poseen efectivos en dichos departamentos, informa Andina.