Caída de rocas bloquea km 97 de la Carretera Central en Huarochirí: vehículos están varados

Esta mañana, el tránsito vehicular, a la altura del kilómetro 97 de la Carretera Central Lima - La Oroya, quedó suspendido por el deslizamiento de rocas a la altura de la provincia de Huarochirí, en la sierra de Lima.

Decenas de camiones, buses interprovinciales y autos particulares quedaron varados. La Policía de Carreteras restringió el tránsito para evitar accidentes y daños personales, en vista que siguen cayendo algunas rocas.

LIMPIEZA Y HABILITACIÓN

Se espera, en breve, la intervención de maquinaria de la empresa Deviandes para realizar las labores de limpieza y habilitación de la importante vía, que une Lima con la ciudad de Huancayo y todo el centro del país.

Pobladores de la zona señalaron que el desprendimiento de rocas, que afortunadamente no dejó heridos ni fallecidos, se produjo nuevamente por las intensas precipitaciones pluviales que continúan en esta región.