Sismo de magnitud 4.9 se registró a las 18:57 al sur de Lima

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 56 kilómetros y su epicentro se ubicó a 28 km al sur de Mala, en la provincia de Cañete.

El evento alcanzó una intensidad de IV en la escala de Mercalli en la zona de Mala, siendo percibido de manera moderada por los ciudadanos, quienes reportaron el temblor en distintas localidades.

Usuarios en redes sociales señalaron haber sentido el sismo con distinta intensidad, lo que generó reacciones inmediatas y mensajes de alerta entre la población.

Hasta el momento, no se han reportado daños personales ni materiales, mientras las autoridades continúan con el monitoreo correspondiente.