INEI: 88,6% de la población venezolana ocupada en el Perú tiene empleo informal

La encuesta se ejecutó entre agosto y noviembre de 2024 en una muestra de 3 680 viviendas del área urbana, ubicadas en ocho ciudades del país.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares dirigida a la Población Venezolana 2024 (ENAHOPV), que revelan que el 88,6% de la población venezolana ocupada en el país se encuentra en condición de informalidad. Asimismo, el informe evidencia que el 95,8% de la población económicamente activa se encuentra ocupada.

La encuesta se ejecutó entre agosto y noviembre de 2024 en una muestra de 3 680 viviendas del área urbana, ubicadas en ocho ciudades del país: Lima Metropolitana y Callao, Trujillo, Arequipa, Chimbote, Piura, Ica, Chiclayo y Tumbes, con el propósito de generar información sobre pobreza monetaria y condiciones de vida de la población venezolana que reside en el país.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, precisó que respecto a la estructura del empleo, el 82,2% de la población ocupada se concentra en dos actividades principales: servicios (57,8%) y comercio (24,4%). Les siguen manufactura (11,3%), construcción (6,2%) y agricultura, pesca y minería (0,3%).

Además, el 72,1% de los trabajadores se desempeña como dependiente, mientras que el 27,3% lo hace de manera independiente. Por otro lado, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo asciende a S/ 1 484.

49,1% de la población venezolana cuenta con seguro de salud

De acuerdo con el informe, en el 2024, el 49,1% de la población venezolana residente en el Perú cuenta con algún tipo de seguro de salud. Asimismo, el 44,0% acude a consultar a farmacias o boticas cuando presenta problemas de salud.

95,9% de los hogares reside en viviendas alquiladas

En cuanto a las condiciones de vivienda, el 95,9% de los hogares venezolanos reside en viviendas alquiladas. En tanto, el 14,7% de la población se encuentra en condición de hacinamiento.

23,7% reportó haber experimentado discriminación

El informe señala que el 23,7% de la población venezolana reportó haber experimentado algún tipo de discriminación en los últimos 12 meses. Además, el 16,5% de las personas de 18 años a más manifestó haber experimentado situaciones de acoso.

61,0% cuenta con residencia vigente

Respecto a la situación migratoria, el 61,0% de la población venezolana cuenta con residencia vigente, mientras que el 13,9% no dispone de permiso migratorio.

55,4% tiene educación secundaria como nivel máximo

En el ámbito educativo, el 55,4% de la población tiene como nivel máximo de estudios la educación secundaria y el 36,2% alcanzó educación superior. Asimismo, el 7,8% de la población con estudios superiores ha homologado su título en el Perú.

52,0% de la población venezolana son mujeres

En relación con las características demográficas, el 52,0% de la población venezolana son mujeres y el 48,0% hombres.

El INEI destacó que los resultados de la ENAHOPV 2024 constituyen una herramienta clave para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir brechas y mejorar las condiciones de vida de la población venezolana residente en el país.