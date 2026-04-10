Cae banda que extorsionaba a meretrices en Cusco: habrían asesinado a extranjera que se negó a pagar cupo

Esta madrugada, agentes de la Policía Nacional desarticularon la banda “La Guerrilla Pobre”, una presunta facción del Tren de Aragua. La intervención incluyó el allanamiento de nueve inmuebles en Cusco y uno en Lima.

También se detuvo a 14 personas, siete de nacionalidad venezolana, cinco peruanos, un argentino y una ciudadana peruana en el Callao, además se rescató a dos mujeres que presuntamente eran obligadas a ejercer la prostitución.

La banda exigía pagos semanales de entre S/200 y S/250 a mujeres —en su mayoría extranjeras— que ejercían la prostitución en el Cusco. El dinero era recogido por un peruano y enviado al cabecilla que estaría en Estados Unidos.

CIUDADANA PARAGUAYA

Durante las intervenciones en discotecas, cantinas y hostales del Cusco, las autoridades decomisaron dos armas de fuego, dos vehículos, motocicletas, una laptop, 25 teléfonos celulares, así como S/ 4,648 y US$160 en efectivo.

La investigación también vincula a esta organización criminal con el asesinato, hace unos días, de una ciudadana paraguaya, de 30 años, quien habría sido ejecutada a balazos en un hospedaje por negarse a pagar los cupos.