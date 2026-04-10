Más de 339 mil niños protegidos: Cuna Más impulsa el futuro del Perú desde la primera infancia

Más de 339 000 niñas, niños, gestantes y familias en todo el país, en situación de vulnerabilidad, se benefician con los servicios gratuitos que ofrece el Programa Nacional Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Este servicio se brinda en 1526 distritos y 192 provincias del país gracias a un modelo de cogestión que articula con las comunidades locales, organizadas en 3059 comités de gestión. Estos grupos, a su vez, están conformados por integrantes de más de 15 240 juntas directivas y más de 9000 comités de vigilancia, en los que participan padres de familia, líderes comunales y vecinos que se eligen de manera libre y voluntaria.

Servicios de calidad

A través del Servicio de Cuidado Diurno (SCD), el programa atiende a cerca de 64 000 niñas y niños de seis a 36 meses de edad, en más de 2500 Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI). En estos espacios, los menores reciben cuidados en entornos seguros y afectivos, además de alimentación balanceada tres veces al día, de lunes a viernes. Esta labor es posible gracias al compromiso de más de 10 100 madres cuidadoras, quienes brindan un apoyo fundamental a las familias que trabajan, estudian o emprenden.

Por su parte, el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) beneficia a alrededor de 277 000 familias usuarias, entre ellas 21 788 gestantes, mediante visitas domiciliarias que promueven prácticas saludables y una crianza afectiva. Para ello, cerca de 28 000 facilitadoras se movilizan en todo el país, impulsando el desarrollo infantil temprano desde el hogar.

Desde hace 14 años, el Programa Nacional Cuna Más brinda atención integral y de calidad a niñas y niños menores de 36 meses, así como a familias y madres gestantes, promoviendo una niñez sana, protegida y feliz, especialmente en las zonas más vulnerables del territorio nacional.

En el marco del Día del Niño Peruano, el Midis, bajo el liderazgo de la ministra Lily Vásquez Dávila, reafirma su compromiso con la niñez peruana, impulsando acciones que protegen, acompañan y cuidan a las niñas y niños desde sus primeros años, con la convicción de que una infancia atendida con amor y oportunidad construye un país con mayor igualdad y futuro.