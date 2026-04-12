Instalación de mesas presenta retrasos en inicio de jornada electoral 2026

La instalación de mesas de votación durante las elecciones generales 2026 registró retrasos en distintos puntos del país. Aunque el proceso debía iniciar a las 6:00 a. m., en varios locales se evidenció que las mesas no estaban completamente instaladas a la hora prevista.

En Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, uno de los principales centros de votación, se reportaron demoras en el ingreso de miembros de mesa debido a confusiones con las puertas de acceso y largas colas. Algunos ciudadanos indicaron falta de información clara en sus credenciales, lo que generó desorden inicial.

Además, se identificaron problemas logísticos dentro de los locales, como la entrega tardía de material electoral y dificultades para acceder a sistemas informáticos por falta de contraseñas. Estas situaciones retrasaron la apertura de algunas mesas, pese a la presencia de miembros titulares.

En otros puntos, incluso se reportaron mesas instaladas en espacios abiertos, donde el principal inconveniente fue la ausencia o tardanza de miembros de mesa, lo que obligó a esperar la llegada de suplentes o a completar las mesas con ciudadanos presentes en fila.

Pese a estos inconvenientes, el proceso fue avanzando progresivamente con la intervención de personal de la ONPE, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Las autoridades reiteraron el llamado a los miembros de mesa y electores a acudir con anticipación para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada.

Problemas en instalación de mesas retrasan votación en el Campo de Marte

Desde las primeras horas de la mañana, se registran serias dificultades en el desarrollo del proceso electoral en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Una gran cantidad de ciudadanos permanece a la espera de emitir su voto debido a la lenta instalación de mesas.

El principal inconveniente reportado es la falta de fluido eléctrico, lo que ha impedido la activación de los sistemas necesarios para la instalación de mesas de sufragio. Hasta el momento, solo una mesa habría sido habilitada, generando largas colas y malestar entre los electores.

Ciudadanos indicaron que llegaron desde antes de las 7:00 a. m., pero no han podido votar debido a estos problemas técnicos. Algunos señalaron que recién se estaría implementando un grupo electrógeno para restablecer el servicio y permitir la apertura progresiva de mesas.

A esta situación se suma la ausencia de algunos miembros de mesa y dificultades en el acceso al lugar, debido a obras en los alrededores del Campo de Marte, lo que complicó el ingreso de los votantes.

Supervisión y medidas en curso

Ante estos hechos, personal de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público llegó al lugar para supervisar la situación. Se espera que en las próximas horas se regularice el proceso y se garantice el derecho al voto de los ciudadanos.