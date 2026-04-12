Elecciones 2026: retrasos en entrega de material electoral afectan inicio de votación

La jornada electoral inició con serias demoras en diversos locales de votación, como el colegio María Reich en San Borja, donde el material electoral llegó recién alrededor de las 7:30 a.m., cuando debía estar disponible desde mucho antes. Esto impidió la instalación oportuna de las mesas y generó largas colas desde tempranas horas.

Electores y personeros denunciaron falta de información y descoordinación por parte de la ONPE. Algunos aseguraron haber llegado desde las 6:00 a.m. sin poder ingresar al local, mientras que incluso se reportaron puertas cerradas y ausencia de orientación para los ciudadanos, incluidos adultos mayores.

La situación se repitió en otros puntos como Surco, donde el material electoral llegó hasta cerca de las 8:48 a.m. En el Complejo Deportivo San Roque, se registraron colas de hasta cinco cuadras, con personas esperando desde las 5:30 de la mañana para poder cumplir con su deber cívico.

Ante estos problemas, la ONPE informó que se aplicó un plan de contingencia debido a fallas en la distribución del material por parte de una empresa encargada. Se indicó que alrededor del 0.72% de mesas a nivel nacional se vieron afectadas, aunque las autoridades aseguraron que la situación sería regularizada en el transcurso de la mañana.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que más de 50 mil fiscalizadores se encuentran desplegados para supervisar el proceso y recoger incidencias. Asimismo, invocó a la ciudadanía a mantener la calma, mientras se garantiza la instalación total de mesas antes del mediodía.

Problemas técnicos impiden instalación de mesas

Por ejemplo, siendo más de las 9 de la mañana, en el caso de la Universidad San Marcos no se logró instalar una mesa de votación debido a fallas en el sistema que impiden imprimir el acta, lo que ha generado largas colas y malestar entre los electores, quienes denuncian falta de información y cuestionan por qué en otras aulas se aplica el voto manual mientras en esta no.

Persisten demoras pese a llegada de material electoral

La jornada electoral 2026 inició con serios problemas en la instalación de mesas debido a retrasos en la distribución del material electoral, generando malestar ciudadano y cuestionamientos a la ONPE. Aunque el material ya llegó a colegios de distritos como San Borja y Miraflores, la apertura de mesas se dio con varias horas de demora, evidenciando fallas logísticas y falta de coordinación en el proceso.