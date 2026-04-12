Elecciones 2026: Horario de votación se amplía hasta las 6:00 pm

Desde primeras horas de la mañana, durante la jornada electoral de este 12 de abril, decenas de ciudadanos informaron retrasos en los distritos de Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

Ante esta situación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la ampliación del horario de votación hasta las 18:00 tras demoras en la instalación de mesas en diversos distritos.

El retraso en la entrega de material electoral hacia varios puntos de Lima Metropolitana, a lo que se sumó fallas en el sistema digital, ocasionaron el caos en varios puntos de votación e incomodidad entre los ciudadanos.

La decisión se tomó debido a retrasos logísticos en la entrega de material electoral y demoras en la instalación de mesas en diversos distritos a nivel nacional.

Instalación de mesas

El plazo máximo para que los miembros de mesa instalen sus mesas de sufragio también se extendió hasta las 2:00 p. m., debido a estas complicaciones.

Cabe señalar que, debido a este cambio en el cierre, el tradicional "Flash Electoral" a boca de urna (encuestas fuera de los locales de sufragio) se emitirá recién a las 6:00 p. m. y usted tendrá la mejor cobertura de este proceso electoral en exclusiva por Panamericana Televisión.