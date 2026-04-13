Provincia de Pataz: capturan a cuatro policías por presunto secuestro y cobro de cuantioso rescate

Cuatro suboficiales fueron detenidos en el anexo de Chagual, provincia de Pataz, región La Libertad, acusados de presuntamente secuestrar a una mujer y exigir el pago de S/40,000 a cambio de su liberación. La identidad de la víctima se mantiene en reserva.

Los agentes, que presentarían servicios en áreas de investigación e inteligencia en La Libertad, fueron capturados cuando escapaban en una camioneta tras cobrar el rescate. En el vehículo se encontraron armas, municiones, pasamontañas y chalecos antibalas.

PERITOS DE CRIMINALÍSTICA

Las pesquisas incluyen la incautación de celulares con audios y mensajes que comprometerían a los detenidos, los cuales serán analizados por peritos de criminalística en Lima. Trascendió que la víctima estaría vinculada al tráfico de dinamita y la minería ilegal.

Los policías fueron identificados como Jonathan M., Julio R., Jimmy R. y Ciro V., quienes fueron trasladados a la ciudad de Trujillo para las investigaciones. Los intervenidos evitaron declarar, solo señalaron que son inocentes y que se trata de una confusión.