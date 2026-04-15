Ciudadanos expresan opiniones divididas sobre el proceso electoral en el centro de Lima

Durante un enlace en vivo desde el centro de Lima, diversos ciudadanos manifestaron sus opiniones sobre la coyuntura electoral y la posibilidad de una segunda vuelta. Algunos cuestionaron la candidatura de Roberto Sánchez, señalando que su participación en la contienda ha sido poco visible y tardía, mientras que otros también expresaron críticas hacia Keiko Fujimori.

En contraste, otro grupo de ciudadanos mostró posturas distintas, incluso señalando que preferirían determinadas opciones frente a otras en una eventual segunda vuelta. Las opiniones reflejaron un escenario de división y percepciones variadas sobre los candidatos y sus propuestas.

Asimismo, varios entrevistados expresaron dudas sobre el desarrollo del proceso electoral, señalando presuntas irregularidades y cuestionando decisiones adoptadas en etapas previas, como cambios en las normas electorales. Estas percepciones evidencian un clima de desconfianza en parte de la ciudadanía.

Finalmente, también se recogieron testimonios que calificaron el proceso como desorganizado y pidieron mayor transparencia por parte de las autoridades electorales. En general, las intervenciones reflejaron incertidumbre y preocupación sobre los resultados y el desarrollo de los comicios.