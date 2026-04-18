¡Alarma en Tarapoto! La tierra se abre y obliga a evacuar viviendas

Una grave emergencia se registró de manera repentina en la región San Martín, específicamente en la localidad de Ladiotapuyina, donde una falla geológica generó severos daños en el terreno.

Este hecho generó preocupación entre los pobladores, quienes se vieron obligados a evacuar por precaución ante el riesgo existente. La situación también ha llevado a los ciudadanos a alertar a las autoridades para que tomen medidas frente a esta emergencia.

AUTORIDADES SE PRONUNCIAN

Personal de Defensa Civil brindó mayores detalles sobre este fenómeno y advirtió que varias viviendas de la zona podrían haber resultado afectadas. “Es un movimiento de masa activo, lo que se denomina un deslizamiento de carácter rotacional (...), estos desniveles provocan que las viviendas que están construidas, algunas de material noble, hayan colapsado”, indicó.

Las inmensas grietas evidencian la magnitud del desastre, que ya viene afectando a más de 150 familias en la zona, obligándolas a abandonar sus viviendas de manera repentina. “Se podría llamar evacuación de las personas a áreas seguras como lo es el polideportivo”, agregó el personal de defensa civil.

SE ESPERA APOYO DE ESPECIALISTAS

Por otro lado, los vecinos de la zona esperan la pronta intervención de especialistas que permitan evaluar el estado del terreno y determinar las causas del fenómeno, así como las acciones a seguir frente a esta emergencia.