Incautan más de 4,200 explosivos en La Libertad: material sería para bandas dedicadas a la extorsión

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) incautaron 4,275 cartuchos explosivos. La intervención, tras un paciente seguimiento, se ejecutó en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad.

Se incautaron 14 sacos de polietileno, cada uno con dos bolsas que contenían 300 cartuchos explosivos, sumando un total de 4,200 artefactos; no tenía documentación, configurando el presunto delito de suministro o tenencia de materiales peligrosos.

CIUDADANOS Y EMPRENDEDORES

En otra intervención, en Huamachuco, la policía detuvo a Adolfo R., de 25 años; tenía un saco de polietileno negro con 75 cartuchos explosivos de colores. No contaba con registros de la carga; el hallazgo constituye un grave riesgo para la seguridad pública.

Trascendió que ambas intervenciones impidieron que los explosivos fueran desviados hacia redes criminales dedicadas a la extorsión y cobro de cupos en la región La Libertad, en contra de los ciudadanos y emprendedores. Con información de Andina.