Trujillo: Capturan a presunto sicario vinculado al asesinato de un abogado

Tras un exitoso operativo policial, se logró la captura de un presunto delincuente vinculado al asesinato de un abogado en la ciudad de Trujillo, a quien las autoridades ya venían siguiendo.

El sujeto, identificado como Carlos Miguel Tirado León (33), fue intervenido por agentes del Área de Homicidios de la Dirincri al interior de un local donde se realizaba una fiesta, logrando así su detención.

RESPONSABLE DE HOMICIDIO

El sujeto, que se encontraba oculto para evitar su captura, contaba con una requisitoria vigente por ser señalado como presunto responsable del homicidio del abogado Marco Antonio Gutiérrez Araujo, ocurrido en marzo de 2023. “Desde el 2025 ha estado escondido, ha estado escondido porque le salió una requisitoria judicial por este evento criminal”, indicó el general de PNP Franco Moreno Panta.

Asimismo, el general indicó que el sujeto contaba con diversas medidas para mantenerse oculto y evadir a la justicia; sin embargo, la Policía logró ubicar su paradero y proceder con su captura. “Este sujeto había tomado las medidas de seguridad para evadir durante todos estos años su seguimiento y rastreo policial”, agregó Moreno Panta.

FINALIDAD DEL ASESINATO

Por otro lado, aunque aún no se han determinado las causas exactas del asesinato del abogado, el general no descartó que se trate de un presunto ajuste de cuentas. “Al parecer el abogado habría tenido unas tratativas comerciales con unos clientes y estos al parecer no quedaron conformes”, concluyó.