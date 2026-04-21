Nuevo hospital en Huarmey entra en fase de pruebas y mejora servicios de salud

La moderna infraestructura hospitalaria, que ya inició su marcha blanca, busca reducir brechas en el acceso a la salud en Áncash.

Un megaproyecto que promete fortalecer el sistema de salud en el país es el Hospital de Huarmey, el cual, según el Ministerio de Salud (Minsa), ha iniciado su etapa de marcha blanca con miras a su próxima inauguración.

Esta moderna infraestructura representa un importante avance en el fortalecimiento de los servicios de salud, beneficiando no solo a la región Áncash, sino también contribuyendo a cerrar brechas sanitarias en el norte del país.

MARCHA BLANCA

El inicio de la marcha blanca se realizó con el objetivo de garantizar el adecuado traslado del antiguo al nuevo Hospital de Huarmey, proceso que se lleva a cabo con el acompañamiento de un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud (Minsa), en coordinación con el Gobierno Regional de Áncash y la Dirección Regional de Salud.

Con esta etapa también se da inicio a la operatividad de la nueva infraestructura hospitalaria, garantizando la continuidad de los servicios de salud para la población.

NUEVOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO

La nueva infraestructura del Hospital de Huarmey permitirá ampliar la oferta de servicios y fortalecer los ya existentes, como consulta externa, emergencia, farmacia, centro obstétrico, centro quirúrgico, hospitalización, laboratorio, diagnóstico por imágenes y rehabilitación.

Asimismo, contará con equipamiento médico de última generación, entre ellos ecógrafos 3D y 4D, máquinas de anestesia, torre laparoscópica, autoclaves, equipos de rayos X fijos y portátiles, además de dos nuevas ambulancias, lo que mejorará significativamente la atención a los pacientes.