Elecciones 2026: encuentran más de 200 cédulas de votación marcadas en un colegio de Satipo

Según primeros informes, 210 cédulas de votación previamente marcadas fueron encontradas detrás de un estante en un aula del colegio José Olaya, de la ciudad de Satipo, región Junín, nueve días después de las elecciones.

Personal de limpieza cuando realizaba sus labores, la mañana de ayer, detectó el material electoral en el salón de segundo grado “A” de nivel secundario, informó Ivonne López Terry, directora de la institución educativa.

LACRADO

Tras conocerse el hecho, representantes de la Fiscalía y de la Policía Nacional acudieron al colegio para realizar diligencias. Durante la intervención se levantó un acta y se procedió al lacrado de las bolsas con las cédulas.

La directora señaló que se buscaron más cédulas en otros ambientes del colegio, pero no encontraron; se ubicó una caja con documentos como padrones y resúmenes electorales aparentemente en desuso, informa Correo.