¡Atentado en Tumbes! Explosivo daña casa de psiquiatra

La inseguridad ciudadana vuelve a encender las alarmas, esta vez en la provincia de Tumbes, donde un delincuente detonó un explosivo en la puerta de la vivienda del psiquiatra Gino Garabito.

El inmueble, ubicado en el centro poblado de Andrés Araujo Morán, sufrió severos daños tras la explosión, hecho que dejó desconcertado al propietario.

DETONAN EXPLOSIVO EN LA PUERTA DE SU CONSULTORIO

El propietario del inmueble señaló que el hecho ocurrió mientras se encontraba en la vivienda y que logró percatarse de lo sucedido tras la activación de la alarma de su vehículo. “Sentí un estruendo, por lo que se activó la alarma de mi carro; cuando bajaba, empecé a oler a pólvora y de repente comencé a ver humo dentro de mi consultorio”, indicó Garabito.

Todo el suceso fue captado por las cámaras de seguridad, en donde se ve a un sujeto cometiendo el acto delictivo; sin embargo, Gino Garabito aseguró no haber recibido amenazas. “No he recibido ninguna amenaza, ha sido de un momento a otro”, agregó.

EN BUSCA DEL RESPONSABLE

Por otro lado, en las imágenes de video se logra identificar el rostro del presunto delincuente, por lo que la víctima formalizó la denuncia correspondiente y solicitó a las autoridades dar con su paradero. “He hecho la denuncia, han venido, han constatado los de Dirincri”, concluyó.