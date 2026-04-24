Tu DNI está listo y no lo recoges: Reniec alerta más de 500 mil pendientes en Perú

Lima es la región con más DNI pendientes de recojo. Conoce en esta nota cuáles son las otras regiones.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informa que existen 521.670 Documentos Nacional de Identidad (DNI) de adultos pendientes de recojo a nivel nacional, con corte al miércoles 22 de abril de 2026. Ante ello, exhorta a los ciudadanos a acudir a la oficina donde realizaron el trámite o a la sede que seleccionaron de manera virtual para recoger su documento.

Asimismo, recuerda que el DNI es indispensable para identificarse en diversas situaciones, como trámites civiles, bancarios y administrativos, así como para acceder a servicios, realizar compras o ejecutar diversas gestiones. En ese sentido, la entidad presenta las regiones con mayor cantidad de documentos que aún no han sido recogidos.

Reniec: las 5 regiones del Perú con más DNI pendientes por recoger

De acuerdo con el reporte oficial de Reniec, estas son las regiones con mayor cantidad de DNI de adultos pendientes de recojo:

* Lima: 151.195

* La Libertad: 33.993

* Piura: 31.051

* Arequipa: 28.001

* Áncash: 25.602

Después de estas regiones, continúan: Junín con 24.197, Lambayeque con 23.562, Cusco con 23.402, Cajamarca con 21.096, Ica con 20.778, Puno con 17.645, San Martín con 16.642, Huánuco con 15.204, Loreto con 14.050, Callao con 11.437, Ucayali con 11.052, Ayacucho con 10.086, Apurímac con 8.219, Madre de Dios con 7.718, Amazonas con 6.924, Tacna con 5.770, Huancavelica con 4.310, Pasco con 3.816, Tumbes con 3.033 y Moquegua con 2.887.

Verifica si el DNI ya está listo para recoger

Los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite de DNI en la plataforma oficial del Reniec y verificar si su documento ya se encuentra listo para su recojo. Para ello deben seguir los siguientes pasos:

* Ingresar a este ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm ) Elegir la opción ‘Consulta por DNI” o ‘Consulta por número de solicitud’.

* Colocar su número de documento o solicitud y hacer clic en ‘consultar’.

La página mostrará el nombre del ciudadano, la fecha de trámite, la oficina donde los realizó o seleccionó vía web y el porcentaje de avance. Si aparece al 100%, el DNI ya está impreso y listo para su recojo.

Horarios de atención en sedes de Reniec y recomendaciones

Los usuarios podrán revisar a través de este ENLACE (https://www.gob.pe/institucion/reniec/informes-publicaciones/1736727-horarios-de-atencion-presencial-del-reniec-a-nivel-nacional ) el horario de atención y sedes habilitadas para la entrega del DNI electrónico. De acuerdo a los turnos de atención regular, las oficinas registrales de Reniec atienden de 08.45 a.m. a 16.45 p.m., mientras que las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), que se encuentran en hospitales, de 08.45 a.m. a 16.30 p.m. y los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en horarios diferenciados.

La entidad recomienda a los verificar si el DNI ya se encuentra listo para su recojo antes de acudir a una de sus sedes, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios y optimizar el tiempo de atención en las oficinas.

Además, recomienda acudir con anticipación a las sedes de Reniec, contar con el comprobante de trámite y respetar las indicaciones del personal. Por último, informa que ofrece diversos servicios de manera virtual, como duplicado y renovación de DNI, entre otros. Conoce todos en este ENLACE (https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano).