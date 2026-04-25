TITULAR: Incautan más de 11 toneladas de pirotecnia ilegal en Junín

En un operativo conjunto entre la Sucamec y la Policía Nacional del Perú, se decomisaron más de 11.5 toneladas de material pirotécnico ilegal en la región Junín.

En el marco de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior (Mininter) informó sobre la incautación de más de 11.5 toneladas de material pirotécnico en la región Junín.

El operativo estuvo a cargo de la Sucamec, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, logrando decomisar gran parte de este material. En total, se incautaron 8,577 kilos que se encontraban camuflados en el distrito de El Tambo.

MATERIAL SE ENCONTRABA EN UN CAMIÓN

Las autoridades identificaron que parte de este material se encontraba camuflado en el interior de un camión, sin cumplir con las condiciones de seguridad exigidas para su transporte. “El material fue trasladado a la sede de la Divincri para las diligencias correspondientes”, indicó Minter.

Tras las investigaciones, se determinó que la carga pertenecía a una empresa del rubro ubicada en el distrito de Sicaya, en la provincia de Huancayo, en donde encontraron otras 3 toneladas adicionales de pirotécnicos, encontrándose expuestos a la humedad en el techo del local.

OPERATIVOS CON EL FIN DE PREVENIR

Asimismo según lo señalado por Rafael Ríos Zavala, superintendente nacional de la Sucamec, estos operativos tienen la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de la ciudadanía. “Se ha identificado el traslado de productos pirotécnicos sin autorización, así como su almacenamiento en condiciones que generan riesgo de incendio o explosión precisó el funcionario. Estas acciones nos han permitido retirar material que pone en peligro a la ciudadanía”, indicó.

Por otro lado, el titular del Ministerio del Interior reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control y fiscalización en coordinación con la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de combatir el comercio ilegal de materiales peligrosos.